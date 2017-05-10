Военный эксперт: «Российско-армянская группировка будет применяться по решению Путина»

В условиях войны приказы объединенной армяно-российской войсковой группировки будут отдаваться на основе совместного решения президентов Армении и России, прокомментировал в беседе с армянским сайтом «Первый Информационный» заместитель директора Московского центра политических и военных исследований, военный эксперт Александр Храмчихин.

Военный эксперт фактически опроверг слова командующего армяно-российской объединенной войсковой группировкой генерала-майора Андраника Макаряна о том, что военная группировка будет действовать только согласно приказу верховного главнокомандующего вооруженными силами Армении.

Напомним, на уточняющий вопрос журналиста, может ли президент России Владимир Путин в случае войны с Азербайджаном приказать войсковому соединению воздержаться от участия в боевых действиях, генерал-майор Макарян ответил: «Не может, потому что по соответствующим решениям президентов Республики Армения и Российской Федерации мы готовы приступить к действиям. Не говоря ни слова».