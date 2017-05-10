Посольство Азербайджана о массовой драке в Москве

Инцидент, произошедший между группой азербайджанской и армянской молодежи во время шествия «Бессмертного полка» в Москве 9 мая, – провокация, совершенная с целью создания напряженности между представителями двух наций. Об этом сообщили в Посольстве Азербайджана в России, передает Trend.

В связи с инцидентом и с целью предотвращения в будущем подобных случаев посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу провел переговоры в МИД, администрации города Москвы и других федеральных структурах.

Посольство также держит под вниманием состояние пострадавших во время инцидентов соотечественников, отметили в дипмиссии.

Напомним, вчера в Москве во время шествия по случаю Дня Победы произошел инцидент между группой молодых людей азербайджанской и армянской национальности.