Синоптики предупреждают о похолодании

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, возможны дожди, грозы. Подует сильный северо-западный ветер, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 13-15°, днем 18-23° тепла, в Баку ночью 13-15°, днем 19-21° тепла.

Атмосферное давление повысится с 755 мм до 759 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 75-80%, днем - 60-70%.

Начиная с 11 мая до полудня 12 мая в Баку и на Абшеронском полуострове подует сильный северо-западный ветер, температура воздуха снизится на 5-9°.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 11-12 мая на Абшеронском полуострове подует сильный ветер хазри, температура воздуха значительно снизится, что неблагоприятно скажется на состоянии метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Утром возможен туман. Однако днем в некоторых северных и западных районах будут грозы, дожди, местами интенсивного характера, возможен град. Подует порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 12-17° тепла, днем 22-28° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днем 11-16° тепла.