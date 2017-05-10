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Европейский банк: Азербайджан постепенно выходит из кризиса

 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует рецессию в Азербайджане в 2017 году на уровне 0,5%, отмечается в майском обзоре региональной экономики (Regional Economic Prospects).

ЕБРР в ноябре прошлого года рост ВВП Азербайджана в 2017 году прогнозировал на уровне 1%.

"В первом квартале текущего года рецессия в Азербайджане составила 0,9%, при этом ненефтяной сектор продемонстрировал умеренный рост на уровне 2,4%", - отмечает банк.

Согласно оценкам ЕБРР, в 2018 году рост ВВП Азербайджана составит 2%.

"Ожидается, что рост в Восточной Европе и на Кавказе в целом станет положительным в 2017 году после стагнации в прошлом году. Однако, по прогнозам, и Азербайджан, и Беларусь будут оставаться в рецессии. Постепенное восстановление в регионе планируется продолжить в 2018 году", - подчеркивает банк.

ЕБРР также подчеркивает, что национальная валюта Азербайджана в первом квартале стабилизировалась на фоне стабилизации цен на нефть на уровне $50-55 за баррель.

"Инфляция в Азербайджане в первом квартале ускорилась до 13,2% в годовом исчислении", - отмечает банк.

По оценкам аналитиков ЕБРР, в 2017 году банковское кредитование будет оставаться низким на фоне консолидации в банковском секторе, жесткой монетарной политики, сложностей с манатной ликвидностью.

При этом банк подчеркивает, что Азербайджан обладает достаточными валютными резервами, которые на конец 2016 года оцениваются в $37,1 млрд и примерно соответствуют номинальному ВВП за прошлый год.

ЕБРР также указывает, что нагорно-карабахский конфликт представляет риск для экономического роста Азербайджана.

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