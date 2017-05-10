НАТО увеличит контингент в Афганистане

НАТО в ближайшие недели примет решение об увеличении небоевого контингента в Афганистане, сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

"На встрече в мае мы продолжим обсуждать, как мы можем усилить нашу коллективную безопасность… Мы получили запрос от нашего военного руководства усилить наше присутствие в Афганистане на несколько тысяч человек, сейчас мы рассматриваем этот запрос и примем решение в течение ближайших недель", — сказал Столтенберг журналистам в Лондоне.

"Возврата к боевой миссии (в Афганистане) не будет, она продолжит быть тренировочной и вспомогательной", — добавил генсек Альянса.

По его словам, этот вопрос будет детально обсуждаться на предстоящем саммите НАТО 25 мая.