Додон: Молдова категорически не приемлет НАТО

Молдова намерена сохранять нейтралитет и категорически не приемлет идей о вступлении в НАТО. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент страны Игорь Додон на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

«Есть три-четыре вещи, которые не могут быть предметом переговоров: наша государственность, то есть сохранение Молдовы и не объединение ее с какими-то странами; наш нейтралитет, НАТО категорически не приемлем; третий принципиальный момент — наше православие, то есть европейские ценности, которые нам пытаются всякими путями навязать, нам не нужны», — сказал он.

«И четвертое — стратегическое партнерство с нашими друзьями из России», — подчеркнул Додон.