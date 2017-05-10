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Додон: Молдова категорически не приемлет НАТО

 

Молдова намерена сохранять нейтралитет и категорически не приемлет идей о вступлении в НАТО. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент страны Игорь Додон на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

«Есть три-четыре вещи, которые не могут быть предметом переговоров: наша государственность, то есть сохранение Молдовы и не объединение ее с какими-то странами; наш нейтралитет, НАТО категорически не приемлем; третий принципиальный момент — наше православие, то есть европейские ценности, которые нам пытаются всякими путями навязать, нам не нужны», — сказал он.

«И четвертое — стратегическое партнерство с нашими друзьями из России», — подчеркнул Додон.

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