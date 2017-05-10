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Путин созвал совещание перед встречей Лаврова и Трампа

 

Президент Владимир Путин созвал оперативное совещание с членами Совбеза РФ в преддверии визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в США. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«В контексте запланированных на сегодня контактов главы МИД РФ Сергея Лаврова с американскими коллегами на совещании затрагивалась тема двусторонних российско-американских отношений», — отметил он.

Напомним, Лавров прибыл с трехдневным визитом в США, где у него состоятся переговоры с госсекретарем Рексом Тиллерсоном, а также встреча с Дональдом Трампом. По данным ряда зарубежных журналистов, встреча может состояться в 10:30 по времени Вашингтона.

А уже 11 мая Лавров примет участие в министерской встрече Арктического совета на Аляске.

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