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ОПЕК рассмотрит несколько сценариев сокращения нефтедобычи

 

ОПЕК на заседании 25 мая в Вене рассмотрит несколько вариантов по дальнейшей судьбе соглашения стран картеля и других государств о сокращении добычи нефти, заявил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, передает РИА Новости.

"Министрам будет представлено несколько вариантов, из которых они выберут наилучший… Я оптимистично настроен по поводу следующей встречи", — приводит слова аль-Мазруи агентство Bloomberg. При этом он отметил, что ОАЭ готовы поддержать продление венского соглашения.

"Соглашение о сокращении добычи реализовывалось хорошо с точки зрения его соблюдения", — отметил министр энергетики ОАЭ.

Аль-Мазруи также подчеркнул, что рост добычи нефти в США не является значительной угрозой для возможной пролонгации венских договоренностей.

ОПЕК 30 ноября 2016 года в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления.

В понедельник министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что страны-участницы соглашения о сокращении нефтедобычи могут продлить его действие на больший, чем до конца 2017 года, срок. На прошлой неделе министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что в настоящий момент обсуждается продление соглашения на девять месяцев.

Reuters со ссылкой на источники в картеле и в отрасли в понедельник сообщило, что ведутся обсуждения о продлении соглашения и на более долгий, чем девять месяцев, период.

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