Подписаться на уведомления
 

Лавров: «Отношения России с Турцией развиваются лучше, чем с Германией»

 

Отношения с Турцией у России сейчас продвигаются лучше, чем с Германией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя итоги встреч российского президента Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает РИА Новости.

Встреча Путина с Меркель прошла в Сочи 2 мая, а переговоры с Эрдоганом — 3 мая. По словам Лаврова, «все прошло конструктивно, весьма полезно».

«Результаты, разумеется, были несколько различающимися, учитывая, что две разных страны, два наших разных партнера, и отношения с Турцией у нас сейчас гораздо более продвигаются позитивными темпами, нежели отношения с Германией», — отметил российский министр в интервью телерадиокомпании «Мир».

Тем не менее, по его словам, с ФРГ у России товарооборот остается по-прежнему одним из наиболее существенных. «Очень большой интерес у бизнес-сообществ обеих стран продолжать работать вместе, германские компании из России не уходят, и это подтверждают наши оценки о том, что нынешняя ситуация ненормальна, когда политику, я бы сказал, политизированные, идеологизированные подходы некоторые наши европейские, западные партнеры пытаются ставить выше коренных экономических интересов своих стран, своих граждан», — сказал Лавров.

Что касается Турции, то, по его словам, «у нас крупные проекты реализуются, президенты посмотрели, как идет процесс и что нужно дополнительно сделать».

«Это касается и «Турецкого потока», это касается и атомной электростанции «Аккую». Ну и большинство, подавляющее большинство направлений нашего взаимодействия, торгово-экономического прежде всего, которые были подвешены в связи с известными событиями, были разморожены, соответствующие поручения президентами даны», — подчеркнул министр.

Он добавил, что по оставшимся аспектам отношений РФ и Турции работа будет продолжена.

711 просмотров


Старости
На Евровидении армянские дикторы не объявили
На Евровидении армянские дикторы не объявили "Азербайджан"
Наша погода
Сегодня 26° / 17°
11 Май 21° / 11°
12 Май 18° / 12°
13 Май 22° / 14°

Наши деньги
1 USD   =   1.7026 AZN
1 EUR   =   1.8544 AZN
1 RUB   =   0.0293 AZN

Новостная лента

Хуситы согласились на переговоры с Саудовской Аравией
Эрдоган и Трамп обсудят поставки оружия сирийским курдам
Падёж банков продолжается наш комментарий
ЧП в Грузии: погибли четверо шахтеров
Правые экстремисты рвутся к власти в Европе комментарий Майка Харди
ФСБ проверяет рынок азербайджанцев в Санкт-Петербурге
Китай призвал Азербайджан к «одному пути» комментарий посла Китая
Марине Дулян: «Русские активно помогали в захвате Шуши»
В Мексике прооперировали самого тяжелого человека в мире
Самвела Бабаяна арестовали на основе предположений
Американские эксперты: «Пришло время прекратить помощь Армении» они о нас
В Албании приостановили строительство TAP
Лавров: «Отношения России с Турцией развиваются лучше, чем с Германией»
ОПЕК рассмотрит несколько сценариев сокращения нефтедобычи
Вице-премьер Турции о поставках американского оружия курдам
Путин созвал совещание перед встречей Лаврова и Трампа
Додон: Молдова категорически не приемлет НАТО
НАТО увеличит контингент в Афганистане
Европейский банк: Азербайджан постепенно выходит из кризиса
Синоптики предупреждают о похолодании
Армянские офицеры попали в ДТП: восемь пострадавших
В День Победы в Питере обстреляли машину гражданина Азербайджана
Таинственная гибель российского депутата в Израиле
Спор из-за места в бакинском автобусе обернулся поножовщиной
Если бы Гейдар Алиев стал президентом СССР взгляд из Москвы; статья первая
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться