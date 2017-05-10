Лавров: «Отношения России с Турцией развиваются лучше, чем с Германией»

Отношения с Турцией у России сейчас продвигаются лучше, чем с Германией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя итоги встреч российского президента Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает РИА Новости.

Встреча Путина с Меркель прошла в Сочи 2 мая, а переговоры с Эрдоганом — 3 мая. По словам Лаврова, «все прошло конструктивно, весьма полезно».

«Результаты, разумеется, были несколько различающимися, учитывая, что две разных страны, два наших разных партнера, и отношения с Турцией у нас сейчас гораздо более продвигаются позитивными темпами, нежели отношения с Германией», — отметил российский министр в интервью телерадиокомпании «Мир».

Тем не менее, по его словам, с ФРГ у России товарооборот остается по-прежнему одним из наиболее существенных. «Очень большой интерес у бизнес-сообществ обеих стран продолжать работать вместе, германские компании из России не уходят, и это подтверждают наши оценки о том, что нынешняя ситуация ненормальна, когда политику, я бы сказал, политизированные, идеологизированные подходы некоторые наши европейские, западные партнеры пытаются ставить выше коренных экономических интересов своих стран, своих граждан», — сказал Лавров.

Что касается Турции, то, по его словам, «у нас крупные проекты реализуются, президенты посмотрели, как идет процесс и что нужно дополнительно сделать».

«Это касается и «Турецкого потока», это касается и атомной электростанции «Аккую». Ну и большинство, подавляющее большинство направлений нашего взаимодействия, торгово-экономического прежде всего, которые были подвешены в связи с известными событиями, были разморожены, соответствующие поручения президентами даны», — подчеркнул министр.

Он добавил, что по оставшимся аспектам отношений РФ и Турции работа будет продолжена.