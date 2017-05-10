В Албании приостановили строительство TAP

Работы на территории строительства Трансадриатического трубопровода (TAP) в Албании приостановлены на один месяц из-за археологических находок, говорится в информации, размещенной на сайте консорциума TAP AG в среду.

Как сообщается, в ходе работ по очистке маршрута ТАР были обнаружены остатки древнего поселения вблизи села Туран в Корче (Албания).

«Согласно предварительной оценке, проведенной экспертами TAP по культурному наследию, это поселение под открытым небом относится к периоду с раннего железного века (X — IX вв. до н.э.) до позднеримского периода (IV — VI вв. н.э.)», — говорится в сообщении.

Ожидается, что строительные работы в рамках TAP будут возобновлены в течение месяца после получения отчетов от соответствующих учреждений.