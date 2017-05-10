«Всего несколько недель назад президент Армении Серж Саргсян объявил, что его страна и Россия обсудят создание совместного военно-промышленного комплекса в городе Гюмри (Армения). Это должно вызвать тревогу на Капитолийском холме и во всем Вашингтоне». Об этом в своей статье, опубликованной в американском издании Washington Examiner, написал израильский аналитик Александр Муринсон. По его мнению, это очередной шаг по наращиванию российской военной базы и использованию вассальной Армении в качестве точки опоры для операций против НАТО.

В то же время, отмечает Муринсон, группа проармянских конгрессменов продолжает свою финансовую и военную поддержку этого народа (Армении – ред.) на Южном Кавказе.

«В интервью российской газете «Известия» Саргсян заявил, что Армения последовательно наращивает обороноспособность в рамках военно-технического сотрудничества с Россией. Также он подчеркнул роль 102-й российской военной базы, расположенной на территории Армении. А в ноябре 2016 года Армения присоединилась к системе противовоздушной обороны Российской Федерации. Углубляющийся военный союз между Арменией и Россией представляет прямую угрозу для НАТО», - отмечается в статье.

Эксперт указывает, что развертывание ракет «Искандер-М» (в Армении – ред.) существенно меняет военный баланс в регионе. «Искандер-М» несет боеголовку весом в 710-800 кг и имеет радиус действия 500 км. В феврале 2017 года русские перебросили баллистические ракетные системы «Искандер» в зону, из которой можно поразить объекты в Турции, Израиле или Азербайджане - ближайших союзников США.

Эти события находятся в резком диссонансе с продолжающейся финансовой поддержкой Армении, одобренной Конгрессом и администрацией президента Барака Обамы.

Главная лоббистская деятельность от имени Армении проводится армянским кокусом в Конгрессе США. «В настоящее время в этом собрании председательствуют Фрэнк Паллоне, Джеки Спейер, Дэвид Тротт и Дэвид Валадао.

Официальная миссия этого кокуса противоречит интересам США, так как он выступает за расширение торговли и помощи Армении, самоопределение для Нагорного Карабаха и поддержку признания США «геноцида армян».

Армянский кокус запросил 40 млн долларов в виде помощи на 2016 год. Администрация Обамы предложила 18,4 млн долларов в Фонд экономической поддержки Армении в 2016 году. USAID ежегодно выделяет 2 млн долларов для Нагорного Карабаха, суверенной территории Азербайджана, находящейся под военной оккупацией Армении.

В свете усиления военного союза Армении с Россией продолжение поддержки Армении должно быть поставлено под сомнение и даже осуждено. Армянские «политические» организации, такие, как Армянский национальный комитет Америки и другие, фактически являются марионетками России, считает Муринсон.

Членам армянского кокуса следует сделать замечание, а финансовая помощь Армении должна быть прекращена, подчеркивает эксперт.