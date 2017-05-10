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Самвела Бабаяна арестовали на основе предположений

Автор: Отдел Армении 

Бывший командующий вооруженными формированиями карабахских сепаратистов Самвел Бабаян арестован на основании показаний одного свидетеля - Армена Погосяна. Об этом сказал адвокат Бабаяна Аветис Калашян в беседе с армянской службой «Радио Свобода», утверждая, что Самвел Бабаян не был знаком с этим свидетелем.

«Самвела Бабаяна обвиняют в том, что он якобы заказал «Иглу» и обещал заплатить. И когда оружие из Грузии было перевезено в Армению, Бабаян якобы обещал через несколько дней заплатить 50 тысяч долларов.

Все предъявляемые обвинения  липа, так как построены на показаниях одного свидетеля, который к тому же сам говорит, что всего лишь предполагает, что заказчиком был Самвел Бабаян», — добавил Калашян.

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