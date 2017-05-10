Подписаться на уведомления
 

В Мексике прооперировали самого тяжелого человека в мире

 

Самый тяжелый человек в мире Хуан Педро Франко, в какой-то момент весивший практически 600 кг, успешно прошел хирургическую операцию шунтирования желудка в Мексике, передает Agence France-Presse со ссылкой на его врачей.

Процедуры должны снизить вдвое вес Хуана Педро Франка, который, как ожидается, пройдет еще одну хирургическую операцию.

"Операция прошла весьма успешно. Однако сейчас нам придется ждать и смотреть, как он отреагирует на перемену. Будем надеяться, что все пройдет хорошо", — сообщил во вторник его хирург Хосе Кастанеда.

Франко, максимальный вес которого достигал 595 кг, перед операцией пришлось скинуть значительную часть массы. Врачи разрешили проводить операцию после того, как увидели устойчивый прогресс и мотивацию со стороны мужчины сбросить вес.

Следующие процедуры, как отмечает агентство, должны пройти в ноябре текущего года.

373 просмотров


Старости
На Евровидении армянские дикторы не объявили
На Евровидении армянские дикторы не объявили "Азербайджан"
Наша погода
Сегодня 26° / 17°
11 Май 21° / 11°
12 Май 18° / 12°
13 Май 22° / 14°

Наши деньги
1 USD   =   1.7026 AZN
1 EUR   =   1.8544 AZN
1 RUB   =   0.0293 AZN

Новостная лента

Хуситы согласились на переговоры с Саудовской Аравией
Эрдоган и Трамп обсудят поставки оружия сирийским курдам
Падёж банков продолжается наш комментарий
ЧП в Грузии: погибли четверо шахтеров
Правые экстремисты рвутся к власти в Европе комментарий Майка Харди
ФСБ проверяет рынок азербайджанцев в Санкт-Петербурге
Китай призвал Азербайджан к «одному пути» комментарий посла Китая
Марине Дулян: «Русские активно помогали в захвате Шуши»
В Мексике прооперировали самого тяжелого человека в мире
Самвела Бабаяна арестовали на основе предположений
Американские эксперты: «Пришло время прекратить помощь Армении» они о нас
В Албании приостановили строительство TAP
Лавров: «Отношения России с Турцией развиваются лучше, чем с Германией»
ОПЕК рассмотрит несколько сценариев сокращения нефтедобычи
Вице-премьер Турции о поставках американского оружия курдам
Путин созвал совещание перед встречей Лаврова и Трампа
Додон: Молдова категорически не приемлет НАТО
НАТО увеличит контингент в Афганистане
Европейский банк: Азербайджан постепенно выходит из кризиса
Синоптики предупреждают о похолодании
Армянские офицеры попали в ДТП: восемь пострадавших
В День Победы в Питере обстреляли машину гражданина Азербайджана
Таинственная гибель российского депутата в Израиле
Спор из-за места в бакинском автобусе обернулся поножовщиной
Если бы Гейдар Алиев стал президентом СССР взгляд из Москвы; статья первая
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться