Марине Дулян: «Русские активно помогали в захвате Шуши»

25 лет назад в ходе войны в Нагорном Карабахе армянскими формированиями был захвачен город Шуша. Ветеран боевых действий армянский капитан Марине Дулян рассказала «Газете.Ru» о событиях четвертьвековой давности и о том, как происходил штурм Шуши.

По словам Марине Дулян, в штурме Шуши участвовали не только армяне, но и русские, которые активно помогали им.

«19 апреля 1992 года нам приказали поехать в Степанакерт, в девятую роту. Мы там собрались отдельными бригадами, и командующий Аркадий Тер-Тадевосян поставил задачу — начинать битву за Шушу. На нашей стороне воевали не только армяне, но и русские, езиды и даже чеченцы.

Операции было присвоено кодовое название «Свадьба в горах». И мы с балуджинскими ребятами (Балуджа — село в Нагорном Карабахе — «Газета.Ru»), их 105 человек и нас где-то сотня — всего 205 человек — поднялись в Джангасан и Кесалар. Это два села, находящиеся близ Шуши в противоположной от Степанакерта стороне.

Мы были в середине между селами, и против нас работали пушки, снайперы азербайджанских сил. Бой начался в шесть утра. Мы вызвали огонь на себя, чтобы азербайджанцы думали, что борьба идет за эти два села, и все свои силы они бросили на нас. И в этот момент другие наши бригады поднялись к Шуше с других сторон.

Они оказались в окружении, и уже в конце нам был дан приказ отойти, так как к тому времени мы потеряли много людей. Из 105 человек 45 остались под этими стенами», — рассказывает Марине Дулян.

По ее словам, когда Шуша была захвачена, им сообщили: «Идите обратно, Шуши наша».