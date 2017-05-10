«В столице Китая Пекине будет проходить международный форум «Один пояс и один путь», в котором примут участие десятки глав государств и правительств, должностные лица и представители международных организаций. Министр экономики Азербайджана и другие должностные лица вашей страны приглашены на этот форум. Китай открыт для всех и готов к сотрудничеству со всеми». Об этом в беседе с haqqın.az заявил чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики (КНР) в Азербайджанской Республике Вэй Цзинхуа.

Отметим, что КНР инициировала реализацию мегапроекта «Один пояс и один путь» в 2013 году. За три года существования Экономического пояса Шелкового пути инвестиции в его проекты превысили 50 млрд долларов.

Международный экономический форум «Один пояс и один путь» по тематике «Вместе создавать «Один пояс и один путь» для углубления международного сотрудничества в целях совместного развития», который состоится в Пекине 14−15 мая, будет посвящен проблемам региональной интеграции и взаимодействия стран Азии. В мероприятии примут участие представители высшего руководства 28 государств. Так, ожидается участие президентов России, Узбекистана, Казахстана.

По словам посла Вэй Цзинхуа, Азербайджан является важным государством вдоль Великого Шелкового Пути. «Регион Каспийского моря является узлом и важным торговым коридором между Европой и Азией. Китайская сторона приветствует и высоко оценивает проект построения транспортного коридора Восток-Запад. Как мне известно, до сих пор уже осуществлено пять рейсов грузовых поездов по этому маршруту из Китая в Европу.

В конце февраля в Пекине состоялась презентация этого проекта. Китайская сторона приветствует все проекты, которые способствуют развитию транспортных маршрутов в регионе и готова вместе с азербайджанской стороной рассматривать способы сокращения себестоимости грузов через этот коридор для того, чтобы этот проект мог устойчиво развиваться, и стать настоящей транспортной магистралью проекта Великого Шелкового Пути», - отметил дипломат.

Вэй Цзинхуа считает, что китайско-азербайджанские связи вступили в стадию динамичного развития. Дипломат напомнил, что в рамках государственного визита Президента Ильхама Алиева в Китай в декабре 2015 года подписан меморандум о взаимопонимании по совместному поощрению создания Экономического пояса Шелкового пути, что еще более укрепило отношения между двумя странами.