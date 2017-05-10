ФСБ проверяет рынок азербайджанцев в Санкт-Петербурге

Софийская овощебаза в Санкт-Петербурге попала под внимание ФСБ. Как пишет Life, интерес спецслужб к овощебазе, которую в основном контролируют азербайджанцы и через которую в Россию приходит 70% всех импортных фруктов, связан с владельцами Теймуразом и Русланом Мисиковыми, отцом и братом Фатимы Мисиковой, из-за которой случилась перестрелка около ресторана Elements, а затем были задержаны генерал СКР Денис Никандров и лидер отечественных мафиози Захарий Калашов (Шакро Молодой).

Сейчас Софийская плодоовощная база считается крупнейшей на Северо-Западе России. Ее площадь — 32 гектара, это примерно 45 футбольных полей.

Территорию делят пополам железнодорожные пути. По ним товарняки подвозят грузы к складским терминалам — всего более 60 тысяч тонн в год. Семья Мисиковых, уроженцев Северной Осетии, владеет овощебазой с начала 90-х годов. Теймураз Мисиков руководит овощебазой через компанию "Нарт". Мисиков-старший в ней директор, а его сын Руслан — заместитель.

Площадь складов — почти сто тысяч квадратов. Через базу проходит до 70–80% импортных фруктов и овощей, которые потом продают по всей России. Сюда ежедневно приезжает примерно две тысячи фур, в основном из стран ближнего зарубежья.

Основные доходы "Нарт" получает от арендных платежей: согласно СПАРК, выручка "Нарта" в позапрошлом году составила почти полмиллиарда рублей.

База давно находится в поле зрения оперативников: в октябре 2013 года сотрудники местного ОБЭП даже нагрянули туда с обысками. Поводом стали данные о незаконной банковской деятельности на территории предприятия. Тогда задержали представителя азербайджанской диаспоры Натика Гасанова и десятерых соучастников. Гасанов торговал на складе оптом и, по версии следствия, параллельно занимался обналичкой. Незаконный доход от неё оценили в 17 миллионов рублей.

Имя дизайнера и дочери директора овощебазы Фатимы Мисиковой стало известно после перестрелки в Москве на Рочдельской улице у ресторан-бара Elements. Мисикова сочла, что ей задолжали за создание дизайнерской концепции ресторана.

Владелица бара Жанна Ким познакомилась с Мисиковой и попросила создать с нуля интерьеры. Когда работы в ресторане были завершены, Ким заявила Мисиковой, что она ожидала увидеть другой результат, поэтому расторгла с ней договор.

Ким к этому моменту уже выплатила дизайнеру 600 тысяч евро. Однако Мисикову такая сумма не устроила, и, как считает следствие, она обратилась к своему знакомому — вору в законе Захарию Калашову, чтобы тот помог ей выбить остальное.

Как считают оперативники, Калашов пообещал всё решить. Вскоре Жанне Ким позвонил неизвестный и, представившись юристом Мисиковой, предложил уладить конфликт. Уже на следующий день, 14 декабря 2014 года, около 21 часа в помещение Elements приехала группа "юристов", которую возглавлял криминальный авторитет Андрей Кочуйков по кличке Итальянец, работавший в бригаде Шакро Молодого. Тот потребовал отдать ему якобы недополученные девять миллионов или переписать ресторан на него. Ким позвонила своему адвокату Эдуарду Буданцеву, бывшему офицеру РУОП.

Буданцев приехал со своей группой поддержки, словесный конфликт перетек в физический и вылился на улицу. Мужчины достали оружие и начали палить друг в друга. В итоге Буданцев убил двух человек Итальянца и пятерых ранил.

Случившееся повлекло за собой череду уголовных дел, затронувших даже верхушку столичного следствия. Первым задержали Итальянца, потом его босса Шакро Молодого. На них завели дело по статье 163 УК РФ ("Вымогательство"). Мисикову по делу о вымогательстве объявили в международный розыск.

Затем был арестован замглавы всего московского следствия, генерал-майор юстиции Денис Никандров. Следователи считают, что тот взялся вызволить из тюрьмы Итальянца за $5 млн. По обвинению в получении взятки также арестовали главу службы собственной безопасности СК, генерал-майора Михаила Максименко и его зама Александра Ламонова.