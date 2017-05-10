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Правые экстремисты рвутся к власти в Европе комментарий Майка Харди

Автор: Записал Джейхун Наджафов, собкор 

Миллионы голосов в поддержку лидера националистов Марин Ле Пен - это проявление нарастающей волны правого экстремизма в Европе, сообщил haqqin.az профессор Университета Ковентри, исполнительный директор Центра мира, доверия и социальных отношений Майк Харди.

По его словам, в ближайшем будущем правые экстремисты (или, как их еще называют, популисты) могут одержать вверх в относительно слабых европейских странах, таких как Испания, Италия, Греция.

«Особенно высока вероятность их прихода к власти в восточноевропейских странах: Венгрии, Болгарии и Румынии. При этом правый экстремизм в скандинавских странах пока отстает»,  заявил Харди.

По словам эксперта, в современной Европе сработала тактика популистов, которые обещают решить все проблемы одномоментно.

«Они ставят краткосрочные задачи и не задумываются о долгосрочных целях. Политика правых экстремистов идет в полное противоречие с теми принципами, на которых создан Евросоюз. Таким образом, победа популистов однозначно грозит разрушить общеевропейский проект  ЕС»,  сказал он.

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