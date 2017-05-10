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ЧП в Грузии: погибли четверо шахтеров

Автор: Фридон Дочия, спецкор 

Вечером 9 мая в городе грузинских шахтеров Ткибули во время ремонтных работ обрушилось специальное оборудование для спуска в забой. Четверо шахтеров, сорвавшиеся с 400-метровой высоты, погибли. Всю ночь велись поисково-спасательные работы. В Ткибули мобилизованы бригады спасателей, патрульной полиции и скорой помощи, передает собственный корреспондент haqqin.az.

По имеющейся информации, грузовой лифт упал в шахту из-за обрыва троса.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выразил соболезнование семьям погибших.

«К сожалению, это не первая катастрофа в отрасли. И случайностью произошедшее назвать нельзя», - сказал президент.

Он также обещал принять неотложные меры, чтобы исключить такого рода аварии в будущем.

В МВД страны возбуждено уголовное дело в связи с нарушением правил безопасности при ведении горных работ.

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