ЧП в Грузии: погибли четверо шахтеров

Вечером 9 мая в городе грузинских шахтеров Ткибули во время ремонтных работ обрушилось специальное оборудование для спуска в забой. Четверо шахтеров, сорвавшиеся с 400-метровой высоты, погибли. Всю ночь велись поисково-спасательные работы. В Ткибули мобилизованы бригады спасателей, патрульной полиции и скорой помощи, передает собственный корреспондент haqqin.az.
По имеющейся информации, грузовой лифт упал в шахту из-за обрыва троса.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выразил соболезнование семьям погибших.
«К сожалению, это не первая катастрофа в отрасли. И случайностью произошедшее назвать нельзя», - сказал президент.
Он также обещал принять неотложные меры, чтобы исключить такого рода аварии в будущем.
В МВД страны возбуждено уголовное дело в связи с нарушением правил безопасности при ведении горных работ.