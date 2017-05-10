Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджана, видимо, решила успокоить общественность или отрапортовать руководству страны - банковский сектор по итогам первого квартала 2017 года оставался в прибыльной зоне. Но стоит вновь напомнить Палате, что за состоянием отечественной банковской системы внимательно следят не только в этой организации. В частности, haqqin.az провел свой анализ этого важного сектора экономики, который привел к печальным итогам. Этой проблеме мы посвятили целую серию аналитических материалов, которые однозначно доказывали, что азербайджанская банковская система находится на грани краха. Как же в таком случае достигнута прибыль наших банков?

Сама Палата об этом сообщает как-то в общем. За более чем годовую деятельность эта структура так и не смогла добиться, чтобы банки страны, наконец-то, раскрыли свои балансы, хотя и говорит об этом без устали. Поэтому нам трудно судить, какие банки получили прибыль, какие работают с убылью, какова сумма этой прибыли конкретно по каждому конкретному банку.

Кстати, с нами в этом вопросе солидарны и эксперты Fineko/abc.az, утверждающие, что многие данные о банках ни Палата, ни Центробанк не публикуют достаточно давно. Но такие данные, думается, банки Палате все же представляют, иначе она их просто не смогла бы контролировать. И почему все это скрывается от общественности, непонятно, ведь одна из целей нового регулятора как раз и заключается в том, чтобы обеспечить прозрачность в банковской сфере. Но что можно поделать, раз Палата дает общие данные, значит, и мы попробуем провести общие рассуждения.

Итак, Палата сообщает, что на 1 апреля чистая прибыль банковского сектора составила 123,4 млн. манатов при прибыли до уплаты налогов на уровне 132,2 млн. манатов. Операционная прибыль банков составила 320,2 млн. манатов, что позволило им создать резервы по активам на сумму 180,7 млн. манатов. Процентный доход банков составил за квартал 512,9 млн. манатов, а процентный расход - 253,7 млн. манатов, что обеспечило 259,3 млн. манатов чистой процентной прибыли. При этом непроцентный доход банков составил 272 млн. манатов при непроцентном расходе 221 млн. манатов, чистая непроцентная прибыль составила 51 млн. манатов. За квартал банками также было получено 2,7 млн. иного дохода. В итоге, общие доходы банков за квартал достигли 787,6 млн. манатов при общем расходе на 474,7 млн. манатов.

Как видно, основным доходом банков за квартал является процентный доход – свыше полумиллиарда манатов. Наибольшую чистую прибыль – свыше четверти миллиарда манатов - тоже принесла банкам чистая процентная прибыль. Что же это за показатели такие «процентный доход» и «чистая процентная прибыль», читатель, наверное, и сам давно догадался. Но процентные доходы, как мы неоднократно подчеркивали, банкам в основном приносят кредиты, которые наши банки практически не выдают, и довольно давно. По сообщению Центробанка, по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем кредитные вложения банков в экономику сократились на 4 млрд. 12,6 млн. манатов или 21%, и этот показатель продолжает сокращаться. Возможно, банки получают процентные доходы от кредитов, выданных ранее. Но Центробанк отрицает и такую возможность, объем проблемных кредитов в годовом исчислении увеличился на 19,9%, а только за март - на 2,2%.

Правда, у банков есть и другие источники получения дохода, и не будем уже думать процентные они или нет. Так, за последний год банки немало заработали на высокой марже при обмене валюты. Но вот уже который месяц ажиотаж на валюту резко спал, 8-процентную маржу убрали, естественно, и доходы банков от таких операций снизились. Остается одна надежда – на вклады населения. Но и банковские вклады населения, по данным Центробанка, сократились по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем на 977,5 млн. манатов или 12,4% - почти до 7 млрд. манатов, и спад продолжается. С вкладами складывается интересная ситуация, идет их дедолларизация - в нацвалюте размещены 1 млрд. 480,5 млн. манатов (21,42%), а в инвалюте - 5 млрд. 431 млн. манатов (78,58%). Но объем и тех, и других, по сравнению с показателем за соответствующий прошлогодний период сокращаются - в манатах на 31,1 млн. манатов или 2,06%, в инвалюте - на 946,3 млн. манатов или 14,74%.

Так откуда же доходы у наших банков? Ларчик открывается просто. Депозитные аукционы стали любимым инструментом Центробанка, с помощью которого он буквально высасывает из экономики последние манаты. Свою увлеченность этим процессом ЦБА объясняет стремлением не допустить роста инфляции, а заодно и поддержать курс маната. А высокая депозитная ставка ЦБА открывает банкам хорошую возможность зарабатывать легкие деньги. И это, поверьте, не в первый раз.

Haqqin.az не раз доказывал такую неоправданную щедрость Центробанка, когда он в трудные для банков минуты открывал им выгодные лазейки. В принципе здесь ничего крамольного и нет, ЦБА должен проявлять заботу о банках, иначе экономика совсем сядет. Но должен это делать таким образом, чтобы эта помощь через банки передавалась бы всей экономике.

То есть не надо ЦБА искать пути для простой наживы банков за счет государства или населения, а добиваться повышения эффективности их работы именно через возрождение экономики. Но это слишком длинный и рискованный путь, а так ЦБА привлек на пару сотен миллионов манатов депозитов с годовой ставкой около 13%, а через полмесяца вернул их с процентами. Прокрутить бы банкам так вклады 5-6 раз в год - и вот тебе несколько процентов прибыли в год. Маршрут вклада короткий банк-ЦБА-банк, а риска никакого. Балует что-то наш ЦБА банки, прививает им иждивенческий характер. Может, потому и не до экономики нашим банкам сегодня. Если ранее им создавал идеальные условия только один ЦБА, то сегодня у банков появился и второй покровитель – Палата. Но только вот сообщения их что-то противоречат друг другу.