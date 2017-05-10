Подписаться на уведомления
 

Эрдоган и Трамп обсудят поставки оружия сирийским курдам

 

Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече в середине текущего месяца со своим американским коллегой Дональдом Трампом обсудит, в частности, поставки оружия сирийским курдам. Об этом  во время визита в Черногорию заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает ТАСС.

"Каждая единица оружия, передаваемая сирийским курдам, является угрозой для Турции, и американская администрация прекрасно знает нашу позицию в отношении СНС. Мы ранее уже говорили, что переданное СНС оружие мы находили у членов ПКК", - цитирует министра телеканал Haber Turk. По его словам, "СНС и ПКК - это одна и та же организация под разными названиями".

Говоря о перспективах операции по освобождению Ракки от боевиков террористической группировки "Исламское государство", Чавушоглу указал, что "только арабские формирования из "Сил демократической Сирии" должны входить в Ракку", а из операции должны быть "исключены курдские формирования". "Ракка - это на 99% суннитско-арабский город. И нам необходимо крайне тщательно спланировать будущее городов внутри Сирии. Если мы выступаем за территориальную целостность Сирии, то нам нельзя делать ошибок", - сказал Чавушоглу.

Министр указал, что "все эти темы президенты Турции и США обсудят во время встречи в середине мая". Эрдоган намерен прибыть в Вашингтон с двухдневным визитом 16 мая.

90 просмотров


Старости
На Евровидении армянские дикторы не объявили
На Евровидении армянские дикторы не объявили "Азербайджан"
Наша погода
Сегодня 26° / 17°
11 Май 21° / 11°
12 Май 18° / 12°
13 Май 22° / 14°

Наши деньги
1 USD   =   1.7026 AZN
1 EUR   =   1.8544 AZN
1 RUB   =   0.0293 AZN

Новостная лента

Хуситы согласились на переговоры с Саудовской Аравией
Эрдоган и Трамп обсудят поставки оружия сирийским курдам
Падёж банков продолжается наш комментарий
ЧП в Грузии: погибли четверо шахтеров
Правые экстремисты рвутся к власти в Европе комментарий Майка Харди
ФСБ проверяет рынок азербайджанцев в Санкт-Петербурге
Китай призвал Азербайджан к «одному пути» комментарий посла Китая
Марине Дулян: «Русские активно помогали в захвате Шуши»
В Мексике прооперировали самого тяжелого человека в мире
Самвела Бабаяна арестовали на основе предположений
Американские эксперты: «Пришло время прекратить помощь Армении» они о нас
В Албании приостановили строительство TAP
Лавров: «Отношения России с Турцией развиваются лучше, чем с Германией»
ОПЕК рассмотрит несколько сценариев сокращения нефтедобычи
Вице-премьер Турции о поставках американского оружия курдам
Путин созвал совещание перед встречей Лаврова и Трампа
Додон: Молдова категорически не приемлет НАТО
НАТО увеличит контингент в Афганистане
Европейский банк: Азербайджан постепенно выходит из кризиса
Синоптики предупреждают о похолодании
Армянские офицеры попали в ДТП: восемь пострадавших
В День Победы в Питере обстреляли машину гражданина Азербайджана
Таинственная гибель российского депутата в Израиле
Спор из-за места в бакинском автобусе обернулся поножовщиной
Если бы Гейдар Алиев стал президентом СССР взгляд из Москвы; статья первая
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться