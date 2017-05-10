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Хуситы согласились на переговоры с Саудовской Аравией

 

Поддерживающий повстанцев-хуситов экс-президент Йемена Али Абдалла Салех согласился на переговоры с Саудовской Аравией, чтобы найти выход из гражданского конфликта, передает Agence France-Presse.

Саудовская Аравия поддерживает правительство Йемена в гражданском конфликте с 2015 года и ведет на его стороне войну против шиитских повстанцев-хуситов из движения "Ансар Алла" и присоединившихся к ним сторонников Салеха.

"У нас нет выбора, кроме диалога. Мы готовы поехать в Эр-Рияд, Хамис-Мушаит, Маскат или еще куда-то, чтобы начать диалог и найти взаимопонимание", — заявил Салех на встрече своей партии Всеобщий народный конгресс.

Экс-президент при этом подчеркнул, что все еще отвергает действующую власть во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади. По его словам, Саудовской Аравии придется помочь Йемену найти "новых лидеров".

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