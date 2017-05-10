В Гяндже ураганный ветер причинил существенный материальный ущерб. Как передает телеканал ARB, ветром сорвало кровлю с трех жилых зданий, а поваленное дерево привело в негодность крышу частного жилого дома.
Всего во втором городе Азербайджана ветром повалены четыре чинары, одна из которых преградила дорогу автотранспорту на одной из оживленных городских магистралей.
В другом месте повален павильон на автобусной остановке.
Комиссия по чрезвычайным ситуациям города Гянджа занята подсчетом размера нанесенного ущерба.