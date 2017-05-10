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Сын экс-командира ОМОН Таджикистана пытался бежать в Сирию

 

Сотрудниками МВД Таджикистана задержан сын беглого экс-командира ОМОН Гулмурода Халимова, сообщают СМИ Таджикистана. 

17 апреля 18-летний Бехруз Халимов был снят сотрудниками отряда милиции особого назначения (ОМОН) с авиарейса Душанбе-Москва, говорится в сообщении.

Известно, что Бехруз Халимов в прошлом году окончил школу, в родном кишлаке Дараи Фон Варзобского района занимался мелкой торговлей. Отмечается, что, по некоторым данным, Бехруз Халимов поддерживал связь со своим отцом, который воевал на стороне террористической организации "Исламское государство". 

По информации источника, через Москву Бехруз Халимов намеревался перебраться в Ирак или Сирию. Спецслужбы Таджикистана проводят проверку по данному факту.

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