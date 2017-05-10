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Кремль отрицает скорую встречу Трампа и Путина

 

Конкретных договоренностей по встрече президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа по-прежнему нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Встреча Путина и Трампа: пока каких-то конкретных договоренностей нет. Прикидки есть, как мы уже говорили раз сто, или сто пятьдесят, но не более того", — сказал Песков, отвечая на вопрос, не является ли визит Лаврова в США и его переговоры с президентом Дональдом Трампом подготовкой к встрече американского и российского лидеров.

Ранее в МИД РФ подтвердили, что Лавров встретится в среду в Вашингтоне с Трампом. Также Лавров проведет переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, после чего отправится на Аляску для участия в министерской встрече стран Арктического совета.

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