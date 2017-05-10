Стамбульским террористам грозит две тысячи лет тюрьмы

Прокуратура Стамбула потребовала 40 пожизненных заключений и дополнительное лишение свободы на срок до 2 тысяч 397 лет для подозреваемого в нападении на ночной клуб Reina.

Как сообщает Turkish Minute, такая мера грозит 57 подозреваемым. Из них 51 сейчас находится в тюрьме.

Жена предполагаемого террориста — гражданина Киргизии Абдулкадира Машарипова — также в числе подозреваемых. Ей хотят присудить 40 пожизненных заключений и тюремное заключение сроком до 2 тысяч лет по обвинению в убийстве.

В новогоднюю ночь в клубе Reina в Стамбуле террорист в костюме Санта-Клауса расстрелял посетителей, погибли 40 человек. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».