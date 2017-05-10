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Азербайджан предупредил британскую компанию Из-за сепаратистов

 

Министерство экономики Азербайджана сообщило об итогах изучения незаконной деятельности на оккупированной Арменией территории страны дочернего подразделения базирующейся в Лондоне компании Grand Thronton, в частности, о сотрудничестве этой компании с армянским фондом Hayastan.

Как передает АПА, указанная компания провела аудит большинства проектов, осуществленных фондом Hayastan в 2015 году.

Представитель компании Grand Thronton İnternational Ltd по Азербайджану был приглашен в министерство, где он был обстоятельно проинформирован о связях компаний Grand Thronton Армения и Grand Thronton Франция с армянским фондом Hayastan, запрете незаконной экономической и иной деятельности на оккупированных территориях Азербайджана, противоречащей международному праву и законодательству Азербайджана, незаконной деятельности армянского фонда Hayastan на оккупированных территориях Азербайджана и др.  Выражена просьба расследовать указанный вопрос и предоставить в Минэкономики информацию о результатах проверки.  

В письме из центрального офиса указывается на недопустимость незаконной деятельности на оккупированной территории Азербайджана и на резкую реакцию на это азербайджанской стороны. В письме содержится предупреждение, что в случае невыполнения этого требования дочерняя фирма будет исключена из сети.

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