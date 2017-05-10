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Шушу объявляют столицей Карабаха реакция Азербайджана

Автор: Отдел политики 

Глава Исполнительной власти города Шуша Байрам Сафаров предупредил сепаратистские власти Нагорного Карабаха о нарушении международно признанных норм и ответственности перед мировой общественностью в случае самовольного изменения статуса азербайджанского города Шуша.

глава Исполнительной власти Шуши Байрам Сафаров

Отметим, что проармянский российский сайт Regnum сообщил, что сепаратистские власти Нагорного Карабаха обсуждают проект переноса в Шушу парламента «НКР», за которым может последовать и окончательное перенесение столицы «НКР» в Шушу путем объединения ее с Ханкенди.

Любое изменение статуса города является прямым нарушением Конституции Азербайджана и международного права. Азербайджан имеет полное право остановить это беззаконие. Шуша - центр Нагорного Карабаха, и в этом ни у кого не может быть сомнений.

«Какое-либо изменение административно-территориального деления и статуса городов в Азербайджане входит только в компетенцию президента Ильхама Алиева. Так что армяне пусть прекратят заниматься провокациями и не усугубляют еще больше ситуацию», - отметил Б.Сафаров.

Вместе с тем он призвал международные структуры не быть глухими и слепыми к провокациям армян и сказать свое твердое слово.

Бывший генпрокурор Азербайджана Ильяс Исмайлов также назвал действия карабахских сепаратистов преступлением.

«Без согласования с центральной властью в Баку любое изменение статусов городов, населенных пунктов страны является грубым нарушением законодательства. Азербайджан вправе любым способом остановить это беззаконие. Пора уже азербайджанской армии пресечь антиконституционные действия карабахских террористов и начать очищать от них территорию. У Азербайджана на это есть все права, тем более что армянские националисты другого языка не понимают», - сказал экс-генпрокурор.

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