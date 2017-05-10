Протестующие перекрыли основную автомагистраль в Армении

В Армении межгосударственная дорога М4, которая проходит через Иджеван, закрыта жителями города в знак протеста.

Согласно информации, протестующие недовольны состоянием дорог в области и запретом на уличную торговлю.

Из-за таких дорог водители терпят немалые финансовые потери, а поток туристов сократился. Ремонтные работы вроде ведутся, но настолько медленно, что практически не решают всей проблемы. Много аварий произошло в последнее время из-за дорожных ям. Население требует решения вопроса в конкретные сроки.

«Люди, проживающие в приграничном селе, поднимаются в горы, собирают зелень и грибы, со своих участков тоже собирают и продают на дороге. Это тоже запрещают. Человек не может заработать на хлеб своим трудом. Не оставляют народу выбора – только мигрировать. Это стало единственным способом выжить», – сказал один из протестующих Севада Гукасян.