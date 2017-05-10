В России, республиках СНГ, в том числе в Азербайджане, других странах мира 9 Мая отмечается как День Победы над фашизмом. В этот день чтут память воинов, погибших в боях и ушедших уже в мирные дни, всенародно благодарят совсем уже немногочисленных ветеранов той страшной войны. Благодарят за спасение человечества от коричневой чумы.

Просто вдумайтесь, почти вся Европа была оккупирована гитлеровской Германией, которая планировала расширить захваченные земли за счет советских республик. Страшно даже представить, каковы были бы последствия, если бы эти планы, включая осуществление концепции «расовой гигиены», были реализованы. Целые народы ждало бы даже не рабство, а полное истребление.

Казалось бы, в XXI веке цивилизованное человечество должно всячески препятствовать повторению ужасного сценария. Но, увы, сегодня некоторые страны взяли на вооружение политику фашистской Германии. И одна из них - Армения. У власти там рьяные сторонники политики захвата земель соседнего государства и популяризаторы идеи «расовой гигиены».

Армения оккупировала пятую часть территории Азербайджана и уже четверть века не собирается ее возвращать. А мировое сообщество, единодушное в своем осуждении немецкого фашизма, молчаливо взирает на армянский фашизм. Тем временем его жертвами стали сотни тысяч азербайджанцев, евреев, русских, украинцев, отдавших свою жизнь в борьбе против армянской агрессии.

Нынешний президент Армении Серж Саргсян продолжает претворять в жизнь эту чудовищную политику. Будучи активным участником всех преступлений против азербайджанского населения Нагорного Карабаха, этот бывший полевой командир исхитрился пройти путь от карабахского сепаратиста до главы армянского государства именно благодаря разжиганию вражды между двумя соседними народами.

И вот теперь 9 мая Саргсян принял участие в шествии, приуроченном армянскими захватчиками именно к Дню Победы, хотя на самом деле агрессоры отмечали очередные годовщины создания «армии обороны» непризнанной «Нагорно-Карабахской Республики» и оккупации города Шуша. Действо это прошло в Ханкенди (Степанакерт). Рядом с Саргсяном были, конечно же, бывший и нынешний «президенты» «НКР» Аркадий Гукасян и Бако Саакян.

Что это, если не циничная провокация, демонстрирующая, что правительство Армении готовит свой народ не к миру, а к войне. Карабахские сепаратисты специально сдвинули собственные торжества, ведь Шушу армяне захватили 8 мая 1992 года. Но Серж Саргсян решил, что именно 9 мая нужно устроить парад в Степанакерте.

Тем самым армянский президент покусился на память десятков миллионов погибших в борьбе с фашистской Германией, в том числе и граждан Армянской ССР, которые воевали в Великой Отечественной. Все население СССР боролось за победу над фашизмом, а не за его возрождение в независимой Армении. А именно это и происходит с молчаливого согласия мирового сообщества и даже стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.