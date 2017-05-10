Глава Пентагона: «Мы решим любые проблемы с Турцией»

Глава Пентагона Джеймс Мэттис пообещал тесно сотрудничать с Турцией в вопросе поддержания безопасности на ее южных границах, передает Reuters.

«Мы будем очень тесно работать с Турцией в вопросе поддержки безопасности на их южной границе. Это южная граница Европы, и мы будем оставаться в тесном контакте», — сообщил Мэттис журналистам во время своего визита на полигон в литовском Пабраде.

По мнению Мэттиса, США с Турцией смогут разрешить спорные вопросы относительно вооружения Штатами курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG). «Мы разрешим любые проблемы», — отметил он.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп подписал планы поставок сирийским курдам тяжелого вооружения.