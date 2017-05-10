Объявленное Россией начало строительства трубопровода «Турецкий поток» — абсолютный блеф. Об этом в интервью haqqin.az сказал старший аналитик Фонда Джеймстауна (США) Владимир Сокор. Отметим, что 7 мая 2017 года «Газпром» объявил о начале строительства морского участка газопровода «Турецкий поток» по дну Черного моря.

По словам аналитика, у России нет ни технических возможностей, ни финансовых средств, чтобы провести трубопровод по дну Черного моря.

«России удалось провести трубопровод по дну Балтики благодаря высоким ценам на углеводороды. Тогда РФ имела достаточно средств. Но теперь цены на нефть упали и не скоро повысятся. У России нет денег, на которые можно реализовать строительство «Турецкого потока». Те средства, что еще остались у «Газпрома», будут потрачены на завершение строительства «Северного потока», — сказал эксперт.

Целью разыгранного РФ блефа вокруг строительства «Турецкого потока» является попытка остановить реализацию поддерживаемого ЕС азербайджанского проекта TANAP и в целом строительства Южного газового коридора (ЮГК).

«Мы видим, как повторяется история с российским проектом «Южный поток». Тогда Москва манипулировала идеей «Южного потока», делала вид, что вот-вот начнется строительство этого трубопровода и российский газ придет через Италию на Балканы прежде, чем это будет сделано по Южному газовому коридору. То есть разговоры о «Южном потоке» были нужны только для того, чтобы торпедировать строительство ЮГК. Цель этого маневра — помешать инвесторам вложить средства в проект Евросоюза — ЮГК. И ничего более», — считает эксперт.

По мнению аналитика, такую же игру, уже с «Турецким потоком», «Газпром» ведет для того, чтобы помешать строительству ТАNAP.

Напомним, Южный газовый коридор протяженностью 3500 км включает в себя три трубопровода: по территории Азербайджана и Грузии — Южно-Кавказский трубопровод (ЮКТ), по территории Турции — Трансанатолийский трубопровод (TANAP) и по территории Греции, Албании, Италии — Трансадриатический трубопровод (TAP). В рамках ЮГК на первоначальном этапе планируется поставлять 16 млрд кубометров газа, из которых 6 млрд кубометров будут направляться в Турцию, 10 млрд кубометров — в Европу. Первые поставки газа планируется начать в 2018 году в Турцию, в 2020 году — в Европу.