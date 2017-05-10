В Баку в автомобиле компании нашли пистолет и 83 тысячи манатов

В Баку в принадлежащем компании автомобиле был обнаружен пистолет и 83 400 манатов. Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован на территории поселка Локбатан Гарадагского района столицы.

Сотрудниками правоохранительных органов был остановлен автомобиль марки Mercedes, управляемый жителем Баку Туралом Самедовым (1979 г.р.). В ходе осмотра в автомобиле был обнаружен пневматический пистолет марки Voltran-Major и 83 400 манатов.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что автомобиль принадлежит ООО Karvan Group, которое занимается арендой транспортных средств.

По факту продолжается расследование.