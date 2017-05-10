Азербайджан разгромил Узбекистан на Исламиаде

Женская сборная Азербайджана по гандболу провела свой второй матч на Играх исламской солидарности.

Соперником была сборная Узбекистана, которую азербайджанские гандболистки победили со счетом 47:21. Это вторая победа национальной команды Азербайджана на турнире. Вчера наши спортсменки победили Камерун со счетом 28:26.

В другом матче второго тура Турция обыграла Камерун со счетом 33:31.

Таким образом, у Азербайджана и Турции по 4 очка, у Камеруна и Узбекистана очков нет. Завтра Азербайджан и Турция встретятся в очном матче, чтобы выявить победителя предварительного раунда.

Затем команда, занявшая первое место, сыграет в полуфинале с командой, ставшей четвертой. По всей видимости, это будет сборная Узбекистана. В другом полуфинале встретятся вторая и третья команды. Победители полуфиналов сыграют в финале, проигравшие поборются за бронзу.