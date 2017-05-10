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Моссад разоблачил армянскую сеть в Азербайджане? заявление Минобороны Азербайджана

 

Израильская спецслужба Моссад не принимала участия в разоблачении заговора группы азербайджанских военнослужащих, завербованных армянскими спецслужбами, говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

Пресс-служба Минобороны прокомментировала АПА распространенную в некоторых СМИ информацию о решающей роли МОССАД в спецоперации против завербованных военнослужащих, отмечается в сообщении.  

«Группа военнослужащих и гражданских лиц, привлеченная к тайному сотрудничеству с врагом, была обнаружена и разоблачена соответствующими структурами Министерства Обороны. Собранные материалы были переданы в Генпрокуратуру в соответствующем порядке», - сообщили в пресс-службе.

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