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В СГБ поминают самого великого председателя КГБ

Автор: Отдел информации 

В Службе государственной безопасности Азербайджана состоялась торжественная церемония, посвященная 94-летию со дня рождения всемирно известного политического деятеля, вечного почетного руководителя органов безопасности Гейдара Алиева. В начале церемонии минутой молчания была почтена память общенационального лидера, прозвучал государственный гимн, говорится в сообщении пресс-службы СГБ.

Выступая на мероприятии, начальник СГБ генерал-лейтенант Мадат Гулиев заявил, что годы, когда страной руководил общенациональный лидер Гейдар Алиев, вошли в историю страны как период заложения будущей государственной независимости, ее становления и укрепления, а также развития в социально-экономической, научно-технической и культурной сферах.

Мадат Гулиев отметил, что воля и дальновидная политика вернувшегося по зову народа в 1993 году в Азербайджан Гейдара Алиева спасли молодую страну от хаоса, гражданской войны, угрозы раздробленности и потери своей государственности.

По его словам, сегодня независимый Азербайджан продолжает идти по пути, который проложил общенациональный лидер, защищает свою государственность и добивается новых достижений в сфере построения демократического, правового и светского государства.

Мадат Гулиев также подчеркнул, что политическое наследие и управление республикой сегодня находятся в надежных руках.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев достойно продолжает политическую линию общенационального лидера и успешно реализует национальную стратегию развития», - сказал он.

Глава СГБ отметил, что святым долгом нынешнего и будущего поколений является развитие независимого Азербайджана, оставленного народу в наследство Гейдаром Алиевым, служение государству, тесно объединившись вокруг президента страны.

В завершение мероприятия был продемонстрирован документальный фильм, посвященный жизненному пути Гейдара Алиева.

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