Путин сыграл в хоккей со своими министрами

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в гала-матче финала VI фестиваля Ночной хоккейной лиги, который проходит в сочинском ледовом дворце "Большой", передает РИА Новости.
Путин появился на льду традиционно под номером 11 в составе команды "Легенды хоккея". Соперник команды президента — "Сборная Ночной Лиги".
Вместе с главой государства на лед вышли государственные и общественные деятели, губернаторы ряда регионов России, руководители ФХР и КХЛ, предприниматели, а также легенды советского и российского хоккея — члены Совета Легенд Ночной Лиги.