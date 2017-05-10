Лавров пошутил по поводу увольнения директора ФБР

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в шутливой форме выразил удивление увольнением директора ФБР Джеймса Коми. Об этом сообщает CNBC.

Это произошло после рукопожатия Лаврова и его американского коллеги Рекса Тиллерсона перед переговорами в Вашингтоне.

«Бросит ли увольнение Коми тень на ваши переговоры?» — выкрикнула вопрос журналистка. «Он что, уволен? Да вы шутите!» — ответил российский министр.

Президент США Дональд Трамп уволил Коми по рекомендации генпрокурора Джеффа Сешнса. Как указано в письме экс-директору ФБР, он «не способен эффективно руководить» ведомством. По сообщению Белого дома, Коми злоупотребил своими полномочиями, самостоятельно закрыв дело против Хиллари Клинтон о несанкционированном использовании частного сервера электронной почты.