Явер Джамалов: «Азербайджан разрабатывает ударные беспилотники»

«Сейчас, кроме разведывательных беспилотников, Азербайджан начал производить беспилотные летательные аппараты нового поколения. Эти аппараты способны уничтожить и военную технику, и живую силу врага. Сейчас мы работаем над последним проектом: будем производить беспилотники с кумулятивной боеголовкой». Об этом в интервью АПА заявил министр оборонной промышленности Азербайджана Явер Джамалов.

По его словам, эти аппараты дадут возможность вести разведку, а также в любой момент уничтожить убежище, технику, живую силу противника.

«Наша армия уже взяла на вооружение первые аппараты «Зербе» («Удар»), которые способны вести разведку и уничтожить легкую технику и живую силу врага. Производство беспилотников с кумулятивной боеголовкой начнем через 3-4 месяца», - сказал министр.