Накануне в Сумгаите в роддоме №1 во время родов скончалась женщина и ее новорожденный ребенок. Родственники покойной винят в трагедии персонал медицинского учреждения. Точные причины смерти женщины и ребенка установит медэкспертиза, результаты которой станут известны через десять дней.

В интервью телеканалу ARB 24 главврач роддома Тарана Раджабли отметила, что роженице Гюльнаре Алекперовой было 38 лет и это была ее третья беременность.

Ребенок родился с весом 3,5 кг и имел проблемы с сердцебиением, что привело к его смерти спустя пять минут.

Что касается матери, то она скончалась из-за большой кровопотери. Несмотря на вливание крови, врачам не удалось спасти жизнь роженице.