Еще две страны отказались от участия в Исламиаде

Вслед за Ливией об участии в Играх исламской солидарности отказались Судан и Кувейт, сообщает оперкомитет Исламиады.
Сборная Кувейта должна была выступать под флагом Спортивной федерации исламской солидарности, так как к этой стране применены санкции Международного олимпийского комитета. Кувейтцы же хотели соревноваться в Баку под собственным флагом.
Как сообщал haqqin.az еще задолго до старта Игр, в кувейтских спортивных кругах были недовольны тем, что символика их страны будет запрещена на Исламиаде. В связи с этим говорилось о неучастии в Играх. И вот теперь информация подтвердилась.
Оперкомитет Исламиады благодарит олимпийские комитеты Ливии и Судана за попытки, предпринятые для участия в Исламиаде.
Вчера haqqin.az также сообщал, что ливийское правительство не выделило команде 100 тысяч долларов, в связи с чем сборная Ливии не смогла приехать в Баку.
Таким образом, количество стран-участниц Исламиады сократилось до 54.