Задержанных в драке с армянами в Петербурге освободили

Задержанных во время инцидента на шествии «Бессмертный полк» по случаю Дня Победы азербайджанцев освободили. Об этом АПА сообщил генконсул Азербайджана в Санкт-Петербурге Султан Гасымов.

По его словам, во время шествия армяне прибегли к провокации: «Они выкрикивали лозунги, развевая флаги сепаратистского режима. Это заметила азербайджанская молодежь. Они обратились к полиции и ОМОН, которые следили за порядком во время шествия, чтобы армяне убрали флаг сепаратистской «НКР». Однако те не обратили внимания. После этого азербайджанцы отобрали у армян флаги, в результате чего между ними завязалась драка. Полиция сразу же вмешалась. Десять наших соотечественников были доставлены в отделение полиции».

С.Гасымов сообщил, что вчера сотрудники консульства занимались этим вопросом: «В результате нашего вмешательства задержанные молодые люди были освобождены».

Генконсул подчеркнул, что в связи с совершенной армянами провокацией они обратились к руководству города и в соответствующие органы.