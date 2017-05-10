Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа завершились, российский министр покинул Белый дом, передает РИА Новости.

Согласно информации, встреча продолжалась чуть более часа.

Ранее Лавров провел переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Госсекретарь отметил, что Россия и США продолжат диалог, начатый в Москве в прошлом месяце во время его визита в российскую столицу.

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Встреча президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова началась в эти минуты в Вашингтоне, сообщила журналистам официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

Глава американской администрации принимает руководителя МИД РФ в Белом доме, переговоры проходят в закрытом для прессы режиме.

До этого в Вашингтоне состоялись переговоры Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.