С шумом, помпой, скандалами и митингами бывшую «Советскую», для многих поколений бакинцев своего рода некий символ вольницы, буйного и одновременно благородного братства по-восточному, все же снесли. И даже противники ее уничтожения как-то поуспокоились и стали вместе со всеми бакинцами ждать обещанного оазиса в центре города – парков, фонтанов, летних театральных и кинозалов, в общем, все как на любимом бульваре и даже круче. И дождались…

Три года на территории царила разруха в стиле «Сталкера» - образовавшиеся пустыри перемежались горами старых стройматериалов и редкими обитаемыми домишками. По ночам это место и впрямь выглядело как у Стругацких: среди руин и запустения лаяли бродячие собаки и кое-где таинственно светились окошки в домах, откуда люди еще не ушли. Но некоторое время назад там вновь появились бульдозеры, всякая строительная техника и рабочие. Работа закипела. И все опять стали ждать сад, пусть и только-только высаженный. «К Исламиаде уже будет», - говорили люди…

Прошло еще несколько месяцев, но ни одного саженца в районе бывшей «Советской» так и не появилось. Но что-то разровняли, кое-где убрали мусор, снесли еще пару строений, а главное, всю огромную территорию прорезали в нескольких направлениях автомобильными дорогами. Добираться из центра на Ясамал стало, безусловно, удобнее. Но где же парк и что за странное архитектурное решение?

Теперь территория напоминает уже не «Пикник на обочине», а пейзажи неведомой планеты из фильма «Кин-Дза-Дза» - слабые пунктиры перекрещивающихся дорог и островки причудливой формы полуразрушенных домишек все с теми же таинственными огоньками по ночам. Картина натурально абсурдистская, Босх отдыхает.

Но то, что красиво и заманчиво в кино и книгах, оборачивается кошмаром в реальной жизни. И существование жителей этих абсурдистских «островков» поистине абсурдно. Обитатели почти виртуальных руин, коренные бакинцы, между прочим вынуждены терпеть круглосуточный рев и грохот большегрузных самосвалов, на которые грузят и вывозят уже закаменевший мусор, и подвывание бульдозеров, разравнивающих будущее дорожное полотно.

Почему-то структурам, отвечающим за снос старых строений и благоустройство «Советской», надоело действовать по плану, поэтапно. То есть сначала все снести, а потом уже что-то строить, пусть даже дороги. Отчего-то, не выполнив работ, предусмотренных первым этапом, то есть не убрав полностью старые строения, по чьему-то указанию принялись утюжить землю бульдозерами и наспех прокладывать дороги, асфальт на которых уже с самого начала топорщится буграми. А оставшиеся жители «Советской» с ужасами наблюдают, как от прохода мощной техники и без того эфемерное жилье идет трещинами. Зато все здешние домишки теперь закроют высокими декоративными заборами на манер бутафорских потемкинских деревень.

Но ОАО «Азеравтойол» в эйфории, заявляя, что в перечне выполненных работ более 800 операций и вот-вот состоится торжественное открытие новых бакинских автодорог.

Странно, как это опытные транспортники не понимают: сносить оставшиеся строения все равно придется, и вряд ли новые дороги выдержат проход бульдозеров, автокранов и многотонных самосвалов. Тем более что новенькие дороги уже сейчас не внушают особого доверия.

Простые работяги – дорожные рабочие, между прочим, хорошо понимают, во что превратится их творение, если по нему будет ездить взад-вперед строительная техника. Жители абсурдистской зоны часто слышат перепалки водителей грузовиков с дорожными рабочими. Дорожники требуют, чтобы водители самосвалов не возили строительный мусор по только-только ими проложенной дороге. Ну хотя бы до торжественного открытия повременили…

Похоже, все чиновники всех причастных к освоению территории структур – страстные поклонники театра и живописи абсурда. Ну как, скажите, можно было планомерно снести всю нижнюю часть района, словно специально оставив древние жилые дома вдоль новых дорог?

«Из-за прокладки новой дороги у нас бесконечные перебои с газом, водой, светом, ну а к обрывам телефонных линий мы давно привыкли. Хуже, что во время строительных работ поднимается такая пыль, что дышать невозможно. Вместо того чтобы переселить нас, освободили дома, которые находятся вдалеке от строящейся дороги. Понять, кто и почему устроил эти виртуальные игры с планированием работ в нашем районе, невозможно», - жалуются местные жители.

Один из «островков» неснесенного жилья находится на улице Абдуллы Шаига. Здешние дома стояли в плане сноса первыми, но вот уже три года 15 семей ни компенсации не получили и не переселены.

На верхнем участке «Советской» люди с нетерпением ждут окончания строительства новой дороги, потому что их обещали выселить после того, как объект будет сдан. Почему их не выселили до начала строительства, остается только гадать.

«Мы давно упаковали вещи. Все ждем завершения стройки, после которого нам обещали новые квартиры», - вздыхает бакинец Эльнур Гулиев.

А вот другой житель странного участка - Адиля ханум - радуется, что здесь строится дорога и их не переселили, потому что она не хочет переезжать из дома, где жили поколения ее семьи. К тому же она считает, что компенсация за их дома пошла на строительство дороги, и на оставшихся жителей денег уже нет. Вот их и не трогают…

«Я день и ночь молю Аллаха, чтобы снос был остановлен и я осталась жить в своем доме», - говорит она.

«Как только поднимается ветер, поднимается и строительная пыль, дышать просто невозможно. Не понимаю, как можно строить дорогу, не снеся старые постройки. Какая в этом необходимость? Нам обещали, что выселят еще до конца прошлого сентября, а теперь говорят, чтобы мы ждали до конца следующего года», - в отличие от Адили ханум возмущается Нариман, сравнивая нынешнюю «Советскую» с пыльными бурями в прикаспийских степях.

Однако пресс-секретарь «Азеравтойол» Анар Наджафли считает, что нет никаких оснований переживать по поводу того, что новая дорога вскоре придет в негодность. Он утверждает, что ее прокладывают по самым современным технологиям и стандартам.

«Дорога уже покрыта тремя слоями бетона. Мы учли, что трасса должна выдержать большие нагрузки», - заверяет он, добавив, что к тому же для машин со строительным мусором сейчас изыскиваются альтернативные пути.

ОАО «Азеравтойол» проинформировало, что строительство дорожной инфраструктуры вокруг площади Физули и мечети «Тезепир» будет завершено к концу мая. Трасса протянется на 7,6 километра и охватит пять прилегающих улиц. В настоящее время идут завершающие работы на улицах Балабаба Меджидова, Абдуллы Шаига, Мирзаги Алиева и Физули.

Отметим, решение о сносе старых построек на территории бывшей «Советской» было принято в 2014 году. Планировалось снести 1093 частных дома и нежилых постройки. Ответственным за все работы была назначена Исполнительная власть Ясамальского района.

Согласно проекту, после окончания всех работ территория бывшей «Советской» должна напоминать азербайджанский национальный орнамент – шебеке. Здесь должны быть построены автомобильные стоянки, фитнес-клубы, детские площадки, культурные центры, магазины и другие объекты. «Огненные башни» будут замыкать этот архитектурный ансамбль, а сама территория станет местом отдыха жителей Баку. С высоты птичьего полета территория будет похожа на яркий светящийся ковер.

Но скоро ли бакинцы увидят всю эту красоту, если наши чиновники опять все делают шиворот-навыворот?..