Азербайджан решил не вмешиваться в спор России с Европейским банком

Страны-акционеры Европейского банка реконструкции и развития отклонили жалобу России по поводу приостановки партнерства с нею в ответ на захват Крыма.

На сайте организации говорится, что в ходе голосования Беларусь, Киргизия, Армения, Монголия поддержали позицию Россию, а Азербайджан и Узбекистан воздержались.

Напомним, в 2014 году акционеры ЕБРР объявили о «заморозке» инвестиций в новые проекты в России из-за осложнения геополитической ситуации, а также санкций со стороны США и Европы.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что Россия не планирует работу над новыми проектами с ЕБРР, а собирается заняться налаживаний связей с деполитизированными институтами, такими как Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, банк БРИКС.