Жительница Астаны Несипкуль Уябаева, живущая в частном доме, попадающем под снос, обклеила наружные стены дома портретами президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, распечатанными на цветном принтере, сообщает казахская служба радио "Свобода".

По словам женщины, разместив на стенах 91 портрет президента, она тем самым хочет остановить намеченный на сегодня снос своего жилья в бывшем садоводческом товариществе «Майский». Судебные исполнители пока не пришли к месту предполагаемого сноса.

«Почему я повесила этот портрет, потому что чиновники не боятся Бога, никого, пусть хоть боятся нашего президента. Наш президент держит же политику свою, чтобы народ хорошо жил, чтобы наше будущее всё красиво было, на высшем уровне, а тут они нас выкидывают на улицу, отбирая наши собственные земли», — говорит Несипкуль Уябаева.