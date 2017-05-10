Киев и Анкара договорились о совместной разработке ударных беспилотников

Госпредприятие «Антонов» (Киев, Украина, входит в госкорпорацию «Укроборонпром») подписало меморандум о сотрудничестве с Turkish Aerospace Industries (TAI, Турция) в интересах разработки и производства беспилотных летательных аппаратов, в том числе ударных, для украинской армии, сообщает «Укроборонпром», передает RNS.

Соглашение подписано в рамках 13-й Международной выставки военной техники IDEF-2017, которая проходит в Стамбуле (Турция).

Отмечается, что «Антонов» в кооперации с ведущими предприятиями Украины ведет разработку многоцелевого авиационного комплекса «Горлица». Это будет первый украинский тактический беспилотный комплекс, способный нести средства поражения.

TAI — турецкий технологический центр по проектированию, разработке, производству и интеграции, модернизации и послепродажного обслуживания аэрокосмических систем. Компания имеет современное самолетостроительное производство, оснащенное высокотехнологичным оборудованием, которое обеспечивает широкие возможности производства, от изготовления деталей для сборки самолетов до летных испытаний и поставки конечному потребителю.