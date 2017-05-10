В Латвии обокрали главу контрразведки

Неизвестные проникли в квартиру директора Бюро по защите Сатверсме (БЗС, латвийская контрразведка) Яниса Майзитиса и украли его портативный компьютер, сообщил в среду интернет-портал Mixnews.lv со ссылкой на представителя ведомства.

"Могу подтвердить, что квартиру господина Майзитиса обокрали. На компьютере, который был украден, не находилась секретная информация, это был его личный компьютер", — заявила представитель БЗС Ивета Маура.

Государственная полиция Латвии в связи с инцидентом проводит расследование. Начальник Госполиции Интс Кюзис сообщил, что кражу совершили несколько дней назад, воры, помимо компьютера, украли еще несколько вещей, но незначительных. По его словам, пока нет единой версии произошедшего.

Кюзис также отметил, что прежде в районе, где живет Майзитис, кражи не совершались.