В Армении продолжается скандал с азербайджанскими яблоками, четыре человека арестованы, передает "Новости Армении".

Как сообщает Специальная следственная служба, пресс-служба Генеральной прокуратуры Армении, в рамках следствия по делу, возбужденному по признакам ч.1 статьи 205 УК, получены данные о ввозе группой граждан Армении партии сельскохозяйственной продукции, в том числе азербайджанских яблок, из Грузии.

Установлено, что жители Еревана А.Ф. и А.Е. действовали при содействии жителей Тавушской области А.Х. и Г.Т. Подельники ввозили сельскохозяйственную продукцию без учета в налоговых органах. Выяснилось, что продукция перевозилась через границу Армении без таможенного контроля, за взятку, при попустительстве сотрудников таможни Баграташен.

В ходе следствия выяснилось, что работники таможенного пункта Баграташен с декабря 2016 г по апрель 2017 г периодически позволяли перевозить лицам, занимающимся незаконной предпринимательской деятельностью, фрукты и овощи за взятку. Всего подельникам удалось «сэкономить» 7 миллионов 341 тысячу драмов на налогах и пошлинах, и еще 907 тысяч 680 драмов налога в результате уклонения от выплаты налогов при сбыте продукции.

Выяснилась схема действий мошенников. А.Х. и Г.Т. ввозили разрешенные законом 50 кг продукции и передавали организаторам мошеннической схемы. Всего армянскому государству нанесен ущерб в размере более 8 миллионов драмов.

А.Ф. и А.Е. предъявлено обвинение по статье 188 и ч.1 статьи 205, А.Х и Г.Т. - по статье 38-188 и ч.1 статьи 205 УК.