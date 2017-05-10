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Путин и Трамп встретятся в Гамбурге

 

Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в июле в Гамбурге. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после встреч с госсекретарем Рексом Тиллерсоном и президентом США Дональдом Трампом, передает ТАСС.

К встрече главы внешнеполитических ведомств РФ и США проработают все вопросы, в том числе по Сирии.

"Президенты, когда недавно говорили по телефону, уже подтвердили, что будут встречаться на полях саммита G20 в первой декаде июля. И сегодня мы с Рексом Тиллерсоном говорили о том, как мы можем продвинуться по тем пунктам повестки дня, которые я упомянул - по Сирии, и по другим вопросам - с тем, чтобы мы к этой встрече подготовили какие-то зримые, осязаемые результаты", - сказал глава МИД РФ.

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