Увольнение главы ФБР Коми никак не повлияет на взаимодействие Москвы и Вашингтона, РФ не имеет к этому отношения, заявил президент России Владимир Путин телеканалу CBS.

"Да никак не повлияет. Ваш вопрос, вы на меня не сердитесь, пожалуйста, выглядит смешным для меня. Мы не имеем к этому никакого отношения", — заявил Путин в ответ на вопрос корреспондента канала о том, как отстранение Коми от должности отразится на двусторонних отношениях

"Президент Трамп действует в рамках своих компетенций, предусмотренных конституцией и законом. Мы тут при чем? Я вот, видите, в хоккей собираюсь играть с любителями", — добавил российский лидер.

