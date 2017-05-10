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Путин об увольнении директора ФБР: "Мы не имеем к этому никакого отношения" видео

 

Увольнение главы ФБР Коми никак не повлияет на взаимодействие Москвы и Вашингтона, РФ не имеет к этому отношения, заявил президент России Владимир Путин телеканалу CBS.

"Да никак не повлияет. Ваш вопрос, вы на меня не сердитесь, пожалуйста, выглядит смешным для меня. Мы не имеем к этому никакого отношения", — заявил Путин в ответ на вопрос корреспондента канала о том, как отстранение Коми от должности отразится на двусторонних отношениях

"Президент Трамп действует в рамках своих компетенций, предусмотренных конституцией и законом. Мы тут при чем? Я вот, видите, в хоккей собираюсь играть с любителями", — добавил российский лидер.

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